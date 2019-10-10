Стала известна личность готовившего теракт в Крыму сторонника украинских радикалов

Задержанный спецслужбами в Крыму сторонник украинских националистов является местным жителем, пишут СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных структурах региона.

«Задержан житель села Орехово Сакского района Крыма Олег Приходько», – цитирует РИА «Новости» собеседника.

По его словам, в скором времени будет решен вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Ходатайство рассмотрит Киевский райсуд Симферополя.

Напомним, в Крыму задержали члена украинских экстремистских организаций, который готовил взрыв в одном из административных зданий. В ФСБ уточнили, что в гараже подозреваемого имелось готовое к применению самодельное взрывное устройство и бутылки с зажигательной смесью.