Ответ ЗАГСа на запрос полиции о причинах бездетности россиянина попал в Сеть

В городе Дзержинск Нижегородской области полиция запросила у ЗАГСа сведения о семейном положении одного из подследственных, сканы переписки опубликовали в Сети.

Полицейский пытался в запросе установить, есть ли у фигуранта уголовного дела несовершеннолетние дети, передает Znak.com.

«Если нет, то по какой причине?» – говорится в запросе правоохранительных органов.

В ЗАГСе отметили, что у гражданина нет детей. В качестве возможных причин они указали нетрадиционную сексуальную ориентацию, медицинские причины, запрет мамы, отсутствие сексуального партнера и «божью волю».

В ГУМВД региона изданию подтвердили подлинность документа. «Сотрудником, который составлял запрос, была допущена техническая ошибка, с ним будет проведена беседа», – пояснили в ведомстве.

Летом СМИ сообщали, что в Хакасии водитель служебного автомобиля высадил замглавы региона Константина Харисова на обочине трассы в 300 километрах от Абакана в попытке проучить чиновника за хамство. Харисов и его водитель позже назвали сообщения местной прессы о конфликте недостоверными.