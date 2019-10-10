На новой станции появится самый длинный эскалатор московского метро

Строящаяся станция московского метро «Шереметьевская» будет иметь рекордный по длине эскалатор, сообщил глава городского департамента строительства Андрей Бочкарев.

Бочкарев рассказал, что вестибюль станции будет двухэтажным, выходы из него будут находиться между четыертым и пятым проездами Марьиной Рощи, передает «Интерфакс».

Он назвал «Шереметьевскую» одной из самых сложных по строительству станций Большой кольцевой линии.

«Здесь уникальный наклонный ход эскалатора составляет более 130 м – это рекордная длина для Московского метрополитена», – добавил он.

Кроме того, станция будет одной из самых глубоких в Москве – ее проложат на глубине около 70 метров. Открытие запланировано на 2022 год.

Ранее сообщалось, что в Москве появится новая станция Кольцевой линии метро. При этом метро из Москвы решили не продлевать в Мытищи, Красногорск и Балашиху.