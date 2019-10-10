В московском метро беременная девушка упала с эскалатора

На станции «Семеновская» московского метрополитена беременная девушка упала с эскалатора.

Отмечается, что пострадавшая находится на восьмой неделе беременности, девушка была доставлена в больницу с угрозой выкидыша, сообщает «Рен ТВ».

На данный момент она находится в приемном отделении.

Ранее Сокольнической линии московского метро от станции «Юго-Западная» до «Спортивной» произошел сбой в движении поездов из-за падения человека на пути.