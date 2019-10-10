Суд заочно арестовал экс-советника главы Дагестана Османа Махачева

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего советника главы Республики Дагестан Османа Махачева по обвинению в получении взятки в особо крупном размере и вымогательстве. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева, добавив, что Махачев объявлен в международный розыск.

«Басманным районным судом Москвы удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Махачева Османа Абидовича сроком на 2 месяца с момента экстрадиции, либо с момента его задержания на территории Российской Федерации», – сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Ранее сообщалось, что за прошлый год следователи привлекли к ответственности за взятки 505 человек с особым правовым статусом: чиновников, судей, адвокатов и силовиков.