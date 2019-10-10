Участникам встречи по Приднестровью в формате «5+2» не удалось договориться

Встреча по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС), которая проходит в Братиславе, прервана, итоговый протокол участники встречи не согласовали, сообщил посол по особым поручениям МИДа, представитель России в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию Сергей Губарев.

«Участники братиславской встречи приняли решение «остановить часы». Это означает, что встреча не завершена и по взаимной договоренности будет продолжена в обозримом будущем, когда будут согласованы дата и место. Причина крайне проста. Сторонам не удалось достичь компромисса по обсуждавшимся вопросам», – цитирует Губарева ТАСС.

Глава миссии ОБСЕ в Молдавии Клаус Нойкирх сообщил, что участники встречи не успели заключить протокол по ее итогам.

«В Братиславе прошли сложные, но ориентированные на результаты переговоры в формате «5+2» Участники встречи проанализировали процесс выполнения протоколов, которые были приняты по итогам прошедших заседаний в Берлине (2016) и Риме (2018). Обсуждались меры по укреплению доверия (между сторонами конфликта, – прим. ВЗГЛЯД). Вопросы были очень сложными, но нам не хватило времени для согласования протокола братиславского заседания», – сказал он.

Участники встречи продолжают обсуждать документ для согласования текста, этот процесс, по словам Нойкирха, займет несколько месяцев.



«Где и когда состоится следующий раунд переговоров - об этом нужно будет еще принять решение. Решение будет принято в этом году под председательством Словакии в ОБСЕ или в будущем году под председательством Албании в ОБСЕ. Решение будет принято всеми участниками формата «5+2», – отметил глава миссии ОБСЕ в Молдавии.



«Кишинев и Тирасполь после очень продолжительного, сложного, но конструктивного обсуждения вопросов договорились практически обо всем. У нас остались лишь небольшие проблемы, по которым наши позиции также уже близки. Поэтому мы решили продолжить работу по согласованию документа (протокола заседания, – прим. ВЗГЛЯД), который был бы в интересах населения обоих берегов Днестра», – добавил он.

Нойкирх не стал разглашать вопросы, которые обсуждались в ходе заседания. Он также не рассказал о проблемах, с которым столкнулись участники и которые привели к задержке с подписанием протокола.

Он отметил только, что в формате «5+2» вопросы «о выводе российских войск и утилизации находящихся в Приднестровье боеприпасов не обсуждались».

Ранее президент Молдавии Игорь Додон подчеркнул важность объединения усилий участников формата «5+2» и отметил, что все решения по Приднестровью должны приниматься с уважением к суверенитету и территориальной целостности страны.

Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что встречи в формате «5+2» должны проводиться чаще.