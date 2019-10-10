Лауреат Нобелевской премии назвал переселение на другие планеты безумием

Астроном, лауреат Нобелевской премии по физике 2019 года Мишель Майор считает, что человечество не сможет покинуть Солнечную систему и переселиться на планеты других звезд.

«Эти планеты очень, очень, слишком далеко. Даже в очень оптимистичном случае пригодная для жизни планета, которая не слишком далеко, скажем, в нескольких десятках световых лет, время на полет займет значительный промежуток», – цитирует ученого Phys.org.

Он добавил, что речь идет о миллионах дней, в случае, если будет использована техника, которая есть на сегодняшний день.

Майор также назвал безумием предположения о том, что если жизнь на Земле станет невозможной, то человечество сможет перебраться на другие планеты.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, за что в 2019 году была вручена Нобелевская премия по физике.