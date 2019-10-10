В Совфеде отреагировали на скандал вокруг увольнения воспитательницы в Таганроге

В Совете Федерации, комментируя скандал в Таганроге, где воспитательница объяснила детям, что такое «посадить на кол», посоветовали педагогам правильнее подбирать слова.

Сенатор Виктор Кресс указал, что воспитатель должен объяснять детям многое, и для этого необходимо находить такие слова, чтобы детям было понятно, но при этом они не пугались, передает интернет-портал радиостанции «Говорит Москва».

«А если они не могут это понять, то не надо и рассказывать об этом», – добавил он.

Ранее сообщалось, что воспитательницу детского сада в Таганроге уволили за объяснение детям сути одного из видов смертной казни – сажания на кол, которое упоминается в стихотворном произведении «Конек-горбунок» Петра Ершова.

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