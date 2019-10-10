Парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству

В четверг члены парламента Румынии проголосовали за вынесение вотума недоверия социал-демократическому правительству страны во главе с Виорикой Дэнчилэ.

За отставку правительства проголосовали члены обеих палат парламента. Минимум требовалось 233 голоса, за высказались 238 депутатов и сенаторов, передает ТАСС.

Теперь оппозиционные партии должны сформировать новое правительство во главе с премьером, которого назначит президент Клаус Йоханнис.

Ранее сообщалось, что в Румынии распалась правящая коалиция, находившаяся у власти с 2016 года.

Конфликт между Альянсом либералов и демократов (ALDE) и Социал-демократической партией (PSD) обострился после выдвижения от социал-демократов на должность президента страны Виорики Дэнчилэ. Выборы президента состоятся 10 ноября 2019 года. Также на выборы пойдет нынешний президент Клаус Йоханнис.