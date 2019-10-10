В Иране впервые за 40 лет на футбольный матч пустят женщин

В Иране впервые с 1979 года несколько тысяч женщин будут допущены на стадион на матч сборной по футболу в рамках турнира ЧМ-2022.

Болельщицам продано более 3,5 тыс. билетов на поединок отборочного турнира чемпионата мира Иран – Камбоджа, который состоится в Тегеране 10 октября. Билеты были раскуплены сразу после поступления в продажу, передает «Интерфакс».

Женщины будут находиться на отдельном от мужчин секторе и будут находиться под наблюдением женщин-полицейских. В Иране констатируют, что женщин по сути посадят в клетку на стадионе.

Как сообщает The New York Times, месяц назад болельщица совершила самоубийство, после того как ее приговорили к шести месяцам тюрьмы за посещение матча.

До сих пор женщины могли наблюдать за игрой мужчин, лишь получив специальное приглашение или маскируясь под мужчину.

После самоубийства женщины Международная федерация футбола (ФИФА) потребовала от Ирана разрешить женщинам посещать матчи отборочного турнира ЧМ-2022 года.

Запрет, введенный радикальными консерваторами, действует почти 40 лет и недавно также был распространен на баскетбольные и волейбольные матчи.

Иранские активисты отмечают, что женщины смогут прийти на матч с Камбоджей, однако власти страны не снимали ограничение окончательно.

Ранее иранские власти впервые с 1979 года открыли для женщин крупнейший стадион Тегерана «Азади», чтобы они смогли увидеть трансляцию матча между Ираном и Испанией.