Россия отказалась обсуждать Крым в рамках нормандского формата

Желание украинского лидера Владимира Зеленского обсуждать ситуацию вокруг Крыма на площадке нормандского формата нереалистично, заявил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.

Он напомнил, что нормандский формат создан для решения конфликта на юго-востоке Украины, «для каких-то других вещей он не предназначен», передает ТАСС.

«Желания президента Украины немного не соответствуют тем реалиям, которые сложились за последние пять лет, прошедшие с момента создания формата», – сказал он.

Руденко подчеркнул, что Россия точно не будет обсуждать Крым ни на каких площадках, поскольку этот вопрос давно закрыт.

Ранее Зеленский в ходе пресс-марафона заявил, что бывший украинский лидер Петр Порошенко стремится стать лидером нового Майдана, предложил ввести миротворцев на границе с Россией, оценил возможность вернуть Донбасс и отобрать Крым военным путем, а также озвучил «план Б» по урегулированию ситуации в стране.

«Для меня «нормандский формат» – это возможность обсуждения вопроса возвращения Крыма, потому что сейчас не существует места, где обсуждается этот вопрос, кроме наших западных партнеров», – заявил Зеленский.

Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД