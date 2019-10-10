Неизвестный автограф Гоголя нашли в московском архиве

Ранее неизвестный автограф Николая Гоголя нашли в Главархиве Москвы, писатель оставил в церковной книге запись о том, что стал крестным отцом, сообщили в столичной мэрии.

«Выяснилось, что классик русской литературы оставил подпись в метрической книге своего крестника», – приводит официальный сайт мэра Москвы слова руководителя Главархива Ярослава Онопенко.

В сообщении указано, что Гоголь был духовно близким человеком для поэта Алексея Хомякова и его жены Екатерины, родной сестры поэта Николая Языкова. Поэтому писатель стал крестным отцом их сына Николая Хомякова. Крещение состоялось 31 января 1850 года в церкви Николая Чудотворца на Песках.

«В метрической книге церкви в графе «Звание, имя, отчество и фамилия восприемников» действительно значится «8-го класса чиновник Николай Васильевич Гоголь». В графе «Рукоприкладство свидетелей записи по желанию» писатель собственноручно указал: «Верность записи свидетельствую: восприемник новорожденного 8-го класса Николай Васильевич Гоголь». Подлинность подписи подтверждают написание букв и характерный росчерк в конце фамилии, которые совпадают с уже известными автографами писателя», – говорится в сообщении.

То, что писатель присутствовал при крещении сына Хомякова, было и раньше известно специалистам, но из-за путаницы с документами подтвердить его документально удалось только сейчас.

«В приходском экземпляре метрической книги за 1850 год нет не только подписи Гоголя, но даже даты крещения Николая Хомякова. Судя по многочисленным помаркам и зачеркиваниям, этот экземпляр был черновым. Возможно, писатель поставил свою подпись в уже переписанной набело книге, которую и передали в хранилище Московской духовной консистории. Однако с момента написания этот экземпляр доставали из хранилища всего несколько раз. Скорее всего, сведения о том, что Гоголь – крестный отец Николая Хомякова, ученые получили из воспоминаний современников писателя, а не из архивных источников», – говорится в сообщении.

Напомним, в декабре 2015 года написанное карандашом четверостишие обнаружили на дне ящика гримерного столика актера и поэта Владимира Высоцкого.