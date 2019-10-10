Зеленский назвал друзей среди российских артистов

Президент Украины Владимир Зеленский назвал имена российских артистов, с которыми он поддерживает теплые отношения.

Зеленский заявил, что потерял связь почти со всеми российскими артистами после того, как стал прездиентом, однако у него еще остались некоторые связи, передает РИА «Новости».

Так, например, у украинского лидера «нормальные отношения» с лидером группы «Машина времени» Андреем Макаревичем.

«Редко видимся, последний раз где-то два года назад», – добавил он.

Кроме того, у Зеленского «нормальные отношения с (режиссером) Марюсом Вайсбергом».

«С «Камеди (клаб)» ребята мне звонили, когда приезжали в Одессу, (Семен) Слепаков звонил, (Александр) Ревва – он же наш донецкий, кажется, у него даже наш паспорт», – добавил он, передает портал «Страна.ua».

Отметим, что Семен Слепаков был внесен в базу украинского сайта «Миротворец» в 2018 году. В свою очередь Андрей Макаревич подвергся критике после того, как заявил, что России следовало купить Крым, «если не могла без него жить».

В апреле Зеленский призывал избирательно подходить к запрету российских артистов на Украине. К числу артистов, которым будут рады в Киеве, он отнес Макаревича и актрису Лию Ахеджакову.

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