Лавров объяснил, зачем Украине саммит «нормандской четверки»

Москва не исключает, что Киев инициирует саммит в нормандском формате с целью пересмотра Минских соглашений, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Это будет просто ударом по репутации «нормандской четверки», и мы сделаем все, чтобы этого не допустить», – приводит его слова ТАСС.

Лавров добавил, что Москва отвергает обвинения в затягивании подготовки к нормандскому саммиту.

Ранее в четверг президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без разведения сил в Донбассе не удастся провести саммит в «нормандском формате».

Напомним, МИД России назвал условием проведения саммита «нормандской четверки» разведение сил и сторон в Золотом и Петровском, которое в среду было сорвано по вине украинской стороны.

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