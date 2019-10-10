Соловьев оценил пресс-марафон Зеленского

Российский теле- и радиоведущий Владимир Соловьев прокомментировал пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского, который проходит в четверг на фуд-корте Kyiv Food Market в Киеве.

«Чем дольше слушаю Зеленского, тем больше хочется послушать [украинского олигарха Игоря] Коломойского. Он-то точно знает, куда ведет Украину», – написал Соловьев в своем Telegram-канале.

В четверг Зеленский проводит встречу с прессой, которая, как заявлено, будет продолжаться 10 часов. Разговор проходит на недавно открывшемся в украинской столице фуд-корте Kyiv Food Market на территории бывшего завода «Арсенал».

В ходе пресс-марафона Зеленский заявил, что бывший украинский лидер Петр Порошенко стремится стать лидером нового Майдана, предложил ввести миротворцев на границе с Россией, оценил возможность вернуть Донбасс и отобрать Крым военным путем, а также озвучил «план Б» по урегулированию ситуации в стране.

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