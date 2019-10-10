Взрыв прогремел на территории аэропорта в Австрии

В результате взрыва на станции по переработке мусора на территории аэропорта в городе Хершинг (земля Верхняя Австрия) близ Линца пострадали девять человек, сообщает газета Kronen Zeitung.

Сообщение об этом передает ТАСС.

Очевидцы публикуют в социальных сетях видео возгорания, начавшегося после взрыва.