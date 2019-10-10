Тела двух стюардов АК «Россия» нашли в Подмосковье

В Подмосковье обнаружены тела двух мужчин – бортпроводников авиакомпании «Россия» 27 и 29 лет без признаков насильственной смерти.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, тела нашли в квартире на улице Германа Титова в Химках. Эксперты установили, что мужчины умерли за 12 часов до этого.

Оба погибших работали бортпроводниками в авиакомпании «Россия». По факту инцидента проводится проверка.

Между тем Telegram-канал 112 сообщает, что тела стюардов находились на съемной квартире в Химках.

«Внешних признаков насильственной смерти на них не было. Зато, был пакет с белым порошком, который сейчас направлен на экспертизу», – сообщил канал.

Напомним, 12 июля ранее стало известно о задержании подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве. Он признался, что убил девушку на почве ревности.