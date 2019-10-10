Зеленский предложил ввести миротворцев на границе с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости контроля за границей с Россией и назвал введение миротворцев одним из вариантов решения данного вопроса.

«Мы должны контролировать с вами границу? Должны 100%. А как? Миротворцы – один из путей», – сказал Зеленский, отметив, что «видит миротворцев на границе Украины с Россией», передает РИА «Новости».

Он также признал, что без разведения сил в Донбассе не удастся провести саммит в «нормандском формате».

«Пока туда будут приезжать разные люди с обеих сторон, которые не хотя разведения, и будут случайно постреливать – разведения не будет. Не будет разведения – не будет «нормандского формата», вот и все», – заявил Зеленский.

Кроме того, он отметил, что на встрече «нормандской четверки» будет обсуждаться закон об особом статусе Донбасса: «В «нормандском формате» будут подняты темы красных линий, друг друга мы услышим, какие следующие шаги... Какой будет новый закон об особом статусе? Там пункты, красные линии мы готовы обсуждать с обществом, журналистами и только после этого с Верховной радой и только после этого голосовать».

Президент уточнил, что вопрос об амнистии также «должен обсуждаться в «нормандском формате».

«Для меня «нормандский формат» – это возможность обсуждения вопроса возвращения Крыма, потому что сейчас не существует места, где обсуждается этот вопрос, кроме наших западных партнеров», – добавил он, передает ТАСС.

Также Зеленский рассказал и о назначении даты встречи. «По поводу даты, например, вчера (в среду – ред.) я говорил с канцлером Германии Ангелой Меркель и поднимали этот вопрос. Они будут обсуждать этот вопрос с французской стороной.... Не буду говорить в какой день, в ближайшие дни.... и потом они будут дату предлагать российской стороне», – сказал Зеленский, уточнив, что у него «есть варианты даты, на которые мы соглашаемся».

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель и Зеленский сочли выполненными условия для встречи в «нормандском формате».

Между тем, МИД России ранее назвал условием проведения саммита «нормандской четверки» разведение сил и сторон в Золотом и Петровском, которое в среду было сорвано по вине украинской стороны.