Первый художественный фильм об операции России в Сирии выйдет в 2020 году

Первый художественный фильм, который расскажет о военной и гуманитарной деятельности российских военных в Сирии, выйдет на большие экраны в 2020 году, сообщил референт Главного военно-политического управления Вооруженных сил (ВС) РФ, Герой России Рустэм Клупов.

«Есть несколько художественных фильмов непосредственно о Сирии <...> Затронута в целом деятельность нашей группировки войск – и миротворческая, и гуманитарная, и деятельность подрывная со стороны западных государств – это все будет очень интересно. Надеюсь, что у нас получится на пять баллов. Это я имею в виду художественный фильм, который должен уже в следующем году выйти на экраны», – приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что сейчас Минобороны и Главное военно-политическое управление ВС РФ активно работают над военным кино. «Есть сценарии, над этим работают. К сожалению, я сейчас не могу точно сказать, какие фильмы уже на какой стадии находятся, но хочу заверить, что в ближайшем будущем несколько фильмов – и документальных, и документально-художественных, и художественных – будут на экранах наших кинотеатров. [Фильмы] на тему Сирии, на тему Великой Отечественной войны и 75-летия [Победы], на тему подвига русского и российского солдата на поле брани», – пояснил Клупов.

В мае заммнистра обороны России – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил генерал-полковник Андрей Картаполов сообщил, что художественные фильмы о Сирии появятся в ближайшее время.

В марте министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в скором времени Минобороны планирует воссоздать киностудию для съемок художественных фильмов про современную армию России. Тогда он отметил, что сейчас создается достаточно хороших фильмов о Великой Отечественной войне, но посетовал на нехватку достойных картин о современной российской армии.