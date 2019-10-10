Совершено покушение на министра безопасности Индонезии

Неизвестный нанес ножевое ранение министру-координатору по вопросам политики, юстиции и безопасности Индонезии Виранто в провинции Бантен.

В то время как министр выходил из автомобиля, на него него напали с ножом. Также ранения получил руководитель местного управления полиции, сообщает ТАСС со ссылкой на новостной портал «Детик».

Полиция уже задержала преступника. Предполагается, что он связан с местной террористической группировкой.