Чиновники под Курганом отремонтировали дорогу вместо рабочих

В селе Половинное Курганской области сорвался аукцион по поиску подрядчика на ямочный ремонт дороги, и местные чиновники решили сами взяться за работу, сообщил глава Половинского района Армэн Хачатурян.

Хачатурян сообщил на своей странице «ВКонтакте», что «не смогли найти подрядчиков на выполнение ямочного ремонта участка улицы Победы» и «приняли решение выполнить работу хозспособом (собственными силами)».

Отмечается, что с ремонтом помогли сотрудники Половинского сельсовета.

Глава района отметил, что такой способ ремонта имеет только плюсы: «Дешевле примерно на 30% и самое главное – никого не ждем, двигаемся дальше».

Половинскому району в 2019 году выделено в три раза больше денег, чем в прошлом – 11 млн рублей.

«Но их, конечно, недостаточно, чтобы все наши дороги стали гладкими», – добавил Хачатурян.