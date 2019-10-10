Стало известно, на чем чаще всего экономят россияне

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Газпром заработает на отказе Белоруссии от российского топлива

Построенная Россией АЭС сократит экспорт газа в Белоруссию Фото: Виктор Драчев/ТАСС
Запуск в Белоруссии АЭС, построенной на российские кредитные средства, приведет к сокращению экспорта российского газа в страну, заявил белорусский министр энергетики. Получается, что российский атом начинает конкурировать за рубежом с отечественным газом. Однако потери от экспорта газа Белоруссии для российского монополиста не существенны. Более того, он может даже выиграть на этом. Подробности...
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Россия отбила скандальную журналистку у иранских силовиков

Юзик – журналистка достаточно специфическая, ее вполне можно назвать и радикальной оппозиционеркойФото: ruspekh.ru
Россиянка Юлия Юзик, при странных обстоятельствах арестованная в Иране по подозрению в шпионаже на Израиль, отпущена на свободу. Это стало возможным благодаря оперативным усилиям и профессиональной работе МИД РФ, подчеркивают в ведомстве. В то же время судьбу Юзик могли решить опасные перемены, которые происходят сейчас в регионе в связи с агрессией Турции против Сирии. Подробности...
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Жизнь российских заключенных изменит контрразведчик

Новым главой ФСИН стал экс-начальник красноярского УФСБ Александр Калашников Фото: УФСБ по Республике Коми
Новым начальником всех российских тюрем стал чекист с говорящей фамилией Калашников. Примечательно, что новый шеф ФСИН никогда раньше не служил в этой системе, зато известен тем, что упек за решетку на семь лет одного из прежних руководителей ФСИН – по обвинению во взятках. Сможет ли 55-летний генерал ФСБ Калашников очистить систему, репутация которой в последние годы была испорчена целой чередой скандалов? Подробности...
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Иран запретил себе «оружие шайтана»

Несмотря на религию, в Иране уже достигли возможностей обогащать уран до оружейного уровняФото: Caren Firouz/Reuters
Иран мог бы создать ядерную бомбу, но не стал этого делать, потому что для ислама это грех. Об этом заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Однако в мире есть ядерные исламские страны – тот же Пакистан. Не считал ядерную бомбу грехом и Усама бен Ладен. Поэтому главный вопрос – лукавит ли аятолла, или у Ирана действительно нет атомной бомбы по религиозным соображениям. Подробности...
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Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
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Зеленский должен подавить бунт националистов

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Владимир Зеленский оказался в очень непростой ситуации. Он должен показать Западу, Востоку и украинскому электорату, что он настоящий президент – самостоятельный и эффективный. Или окончательно похоронить и свою страну, и свою карьеру. Подробности...
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Запущен социальный лифт в будущее

Павел Данилин, политолог
Как работает система социальных лифтов в России? Как стимулировать талантливых людей в разных сферах реализовать их задумки на практике? Без ответа на эти вопросы рассчитывать на новое качество экономического роста сложно. Подробности...
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Новая свобода слова – заткнуть, забанить, удалить

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Осталась без Facebook-страницы. Девять тысяч читателей, семь лет жизни, миллион текстов и воспоминаний – безвозвратно удалены. Цензура. А на тех, кто не считает жителей Донбасса людьми, цензура не распространяется. Подробности...
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    Нацисты шантажируют Украину

    Сколько стоит видимость красивой жизни

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      Путин накануне дня рождения погулял по сибирской тайге

      Владимир Путин накануне дня рождения в компании главы Минобороны Сергея Шойгу отдохнул в сибирской тайге. Президент гулял по лесу, собирал грибы, поднялся на вершину горы и любовался природой. Сам день рождения, 7 октября, Владимир Путин, по данным его пресс-секретаря, проведет в кругу родных
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      Флешмоб Tetris Challenge захватил соцсети

      Флешмоб Tetris Challenge, суть которого заключается в публикации снимка рядом с машиной и всем инвентарем с высокого ракурса, стартовал в соцсетях 1 сентября с фото полиции Цюриха. В конце сентября флешмоб добрался до России. К нему присоединились сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД), Сбербанка и «Яндекс.Такси»
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      В Мексике прошел конкурс красоты «Мисс Бум Бум»

      Конкурс красоты «Мисс Бум Бум», на котором выбирают обладательницу самых красивых ягодиц мира, прошел 30 сентября в новом месте – Мехико, столице Мексики. Среди участниц были девушки со всего мира, хотя обычно конкурс проводится только среди бразильянок
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          30 лет назад на советском ТВ состоялся первый эфир Анатолия Кашпировского. А на вас действовал его гипноз?
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          Вас за границей оскорбляли из-за вашего происхождения?
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          • Нет

          • Не езжу за границу

          Сколько вы сдаете в школе на подарки в День учителя?
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            Как обманывают российских автомобилистов

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            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

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              Стало известно, на чем чаще всего экономят россияне

              10 октября 2019, 09:20

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Порядка 46% россиян экономят на отпуске из-за нехватки денег, 29% экономят на посещении театров и кино, 27% – на лечении, следует из данных опроса аналитического центра НАФИ.

              «Из-за нехватки денег россияне чаще экономили на отдыхе: об этом сказали 46% опрошенных», – передает ТАСС данные исследования.

              По результатам опроса, больше четверти респондентов (29%) экономят на посещени театров и кино, 27% – на лечении и здоровье. При этом доля тех, кто экономит на медицине, выросла с 2015 года на 5%.

              Также каждый четвертый (24%) готов отказаться от поездок к родственникам и друзьям, каждый пятый (21%) – от покупки одежды и обуви, 18% готовы отказаться от действительно необходимых семье предметов домашнего обихода.

              В исследовании указано, что число россиян, готовых экономить на образовании для себя и своих детей, увеличилось за четыре года. «В 2015 году об экономии на образовании для детей и взрослых членов семьи говорили по 6% россиян, в 2018 году – по 4%, а в 2019 году – по 10% и 9% соответственно», – говорится в исследовании.

              Опрос проводился в августе 2019 года среди 1,6 тыс. человек старше 18 лет в 52 регионах России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

              Напомним, в августе эксперты ассоциации «Теплицы России» проанализировали ситуацию на рынке цветов и выяснили, что продажи букетов к 1 сентября ежегодно снижаются примерно на 10-15%.


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