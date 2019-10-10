Стало известно, на чем чаще всего экономят россияне

Порядка 46% россиян экономят на отпуске из-за нехватки денег, 29% экономят на посещении театров и кино, 27% – на лечении, следует из данных опроса аналитического центра НАФИ.

«Из-за нехватки денег россияне чаще экономили на отдыхе: об этом сказали 46% опрошенных», – передает ТАСС данные исследования.

По результатам опроса, больше четверти респондентов (29%) экономят на посещени театров и кино, 27% – на лечении и здоровье. При этом доля тех, кто экономит на медицине, выросла с 2015 года на 5%.

Также каждый четвертый (24%) готов отказаться от поездок к родственникам и друзьям, каждый пятый (21%) – от покупки одежды и обуви, 18% готовы отказаться от действительно необходимых семье предметов домашнего обихода.

В исследовании указано, что число россиян, готовых экономить на образовании для себя и своих детей, увеличилось за четыре года. «В 2015 году об экономии на образовании для детей и взрослых членов семьи говорили по 6% россиян, в 2018 году – по 4%, а в 2019 году – по 10% и 9% соответственно», – говорится в исследовании.

Опрос проводился в августе 2019 года среди 1,6 тыс. человек старше 18 лет в 52 регионах России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Напомним, в августе эксперты ассоциации «Теплицы России» проанализировали ситуацию на рынке цветов и выяснили, что продажи букетов к 1 сентября ежегодно снижаются примерно на 10-15%.