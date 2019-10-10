Превышающий состояние мировых звезд лотерейный выигрыш достался британцу

Неизвестный житель Британии стал обладателем джекпота лотереи Euromillions – ему достались более 170 млн фунтов стерлингов (около 13,5 млрд рублей). Это крупнейший в истории лотереи джекпот, ушедший в Великобританию.

Джекпот лотереи Euromillions превышает размер состояния таких популярных британских музыкантов, как Том Джонс (165 млн фунтов по данным Sunday Times), Адель (160 млн фунтов) и Эд Ширан (150 млн), передает портал Delfi.

Отмечается, что это самый крупный выигрыш, полученный британцем в истории лотереи. Обладатели прошлого рекорда, Колин и Крис Уэйр, выиграли в 2001 году джекпот в 161 млн.

Восемь лет спустя они развелись, дав повод для новой волны разговоров о «проклятии лотереи».

Имя выигравшего на этот раз пока не сообщается. Не исключено, что это может быть не отдельный человек, а группа людей или семья.

Если это один человек, то он или она автоматически попадает в список тысячи самых богатых людей, живущих в Британии или связанных с ней, который ведет газета Times.

«Мы призываем участников во всей стране проверить купленные билеты», – призвал представитель Национальной лотереи Энди Картер.

Указывается, что джекпот лотереи безуспешно разыгрывался с 19 июля и достиг размера в 170 млн 24 сентября.

Билеты лотереи продаются в девяти европейских странах. После объявления о том, что джекпот достался британцу, оператору лотереи пришлось разъяснять, что покупать билеты жители этой страны смогут и после выхода из Евросоюза.

«Участие Британии в Euromillions регулируется географическим положением, а не политикой правительства», – пояснили в компании.

Напомним, в 2016 году дворник из Брюсселя выиграл 168 млн евро в лотерее Euromillions.