Минтруд предложил снизить прожиточный минимум

Минтруд внес на общественное обсуждение проект приказа о величине прожиточного минимума за III квартал 2019 года.

Как пишет «Российская газета», в пояснительной записке к документу указано, что прожиточный минимум на душу населения планируется установить в размере 11 тыс. 012 рублей. При этом для трудоспособного населения он будет составлять 11 тыс. 942 рубля, для пенсионеров – 9 тыс. 090, для детей – 10 тыс.838 рублей.

Величина прожиточного минимума за III квартал 2019 года по отношению ко II кварталу уменьшится для трудоспособного населения и детей на 1,5%, для пенсионеров – на 1,6%.

В документе указано, что уменьшение связано с тем, что подешевели продукты питания, используемые при исчислении величины прожиточного минимума. В среднем за III квартал 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом цена на белокочанную капусту упала на 50,7%, на лук – на 24,1%, на морковь – на 18%, на свеклу – на 13,3%, на картофель – на 12,6%.

Также подешевел сахар-песок (на 11,2%) и яйца куриные на 4,7%. Цены на молоко и молокопродукты незначительно повысились – от 0,7% на молоко до 2,5% на масло сливочное. На говядину (кроме бескостного мяса) и мясо кур (кроме куриных окорочков) увеличились на 1,6%.

Стоимость непродовольственных товаров и стоимость услуг практически не изменились.

Напомним, в сентябре Минтруд установил минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году на уровне в 12 тыс. 130 рублей. В ведомстве пояснили, что при расчете за основу берется прожиточный минимум за второй квартал предыдущего года. В 2019 году он составил 12 тыс. 130 рублей, поэтому МРОТ на 2020 год установят на этом же уровне.