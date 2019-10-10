Apple удалила приложение для слежки за полицией в Гонконге

Американская компания Apple удалила из App Store приложение, которое использовалось протестующими в Гонконге для отслеживания местонахождения полицейских.

Apple провела расследование, получив множество обеспокоенных отзывов по поводу приложения HKmap.live, в котором на карте отмечались места, где находятся полицейские, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Компания установила, что приложение «использовалось способами, угрожавшими правоохранительным органам и жителям Гонконга», после чего удалило его.

Так, злоумышленники могли использовать HKmap.live, чтобы устраивать засады на полицейских, а также для того, чтобы планировать нападения на местных жителей в местах, где нет сотрудников правоохранительных органов.

Разработчик приложения не стал комментировать ситуацию.

Ранее сообщалось, что ущерб экономике Гонконга за шесть дней протестов оценили в 357 млн долларов.