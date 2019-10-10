США задумались о валютном соглашении с Китаем

США рассматривают возможность заключения валютного соглашения в рамках первого этапа торговой сделки с Китаем, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Переговоры между Пекином и Вашингтоном должны пройти в четверг и пятницу, передает РИА «Новости».

По данным агентства, Вашингтон рассматривает возможность представить ранее согласованное валютное соглашение с Китаем в рамках первого этапа сделки, что может привести к приостановке повышения пошлин США, запланированного на 15 октября.

Валютное соглашение, согласованное до того, как прервались торговые переговоры, может стать частью того, что Белый дом рассматривает как сделку первого этапа с Пекином. За этим последуют дальнейшие переговоры по ключевым вопросам, таким как интеллектуальная собственность и принудительная передача технологий.

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему президент США Дональд Почему Трамп хочет экономического «самоубийства» Китая.

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