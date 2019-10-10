Летчики ВВО уничтожили самолеты «противника» над акваторией Японского моря

Летчики смешанного авиационного соединения Восточного военного округа на учениях над акваторией Японского моря сбили самолеты условного противника, сообщила пресс-служба ВВО.

К учению привлекались экипажи высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31, многофункциональных Су-35С и бомбардировщиков Су-34, передает РИА «Новости».

«Боевые стрельбы были проведены по специальным мишеням – светящимся авиационным бомбам, постановку которых на высоте более 9 тыс. метров осуществили экипажи истребителей Су-30СМ. В ходе выполнения практических пусков управляемых ракет класса «воздух-воздух» летный состав усовершенствовал свои полетные навыки, как одиночно, так и в составе пар», – говорится в сообщении пресс-службы ВВО.

Также экипажи совершили воздушные маневры, уходя от ответного огня «противника». Всего военные выполнили более 30 вылетов.

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