Психолог назвала способы избежать выгорания на работе

Синдром эмоционального выгорания, включенный ВОЗ в официальный перечень заболеваний, можно не только победить, но и предотвратить, изменив образ жизни, заявила психотерапевт Сиобхан Мюррей.

«Как показывает мой опыт общения с клиентами, эмоциональное истощение может быть вызвано как рабочей средой, так и личными ситуациями, такими как длительный уход за больным ребенком, уход за пожилым родителем, разрушающие отношения и даже развод», – передает РИА «Новости» слова психотерапевта.

Среди симптомов этого состояния психологи называют постоянное чувство усталости, головные боли, бессонницу, боли в груди и спине, набор лишнего веса, подавленное настроение, снижение когнитивных способностей и проблемы с концентрацией внимания.

Последствия длительного пребывания в таком негативном состоянии могут быть самими серьезными, при этом эмоциональное истощение и выгорание обратимы.

«Оба состояния можно обратить, изменив образ жизни. В первую очередь, нормализуйте свой сон, так как из-за недостатка сна наш организм не может нормально функционировать, значительно снижаются когнитивные навыки и способность принимать рациональные решения», – сказала Мюррей.

Также необходимо обратить внимание на устранение источников стресса.

Очень важно понять, что является источником вашего стресса и выгорания. Это может быть связано с работой, тогда следует обратиться за помощью и поддержкой внутри компании или уйти в отпуск, чтобы отдохнуть, восстановить силы и свою эмоциональную и физическую устойчивость», – советует Мюррей.

«Я рекомендую клиентам регулярно проводить «самоаудит», чтобы выявить возможные причины внутреннего напряжения. Предотвращение эмоционального истощения и выгорания - это возвращение к простым вещам. Не думайте, что посещение занятия йогой два раза в неделю уменьшит ваш стресс. Лучше стремитесь совершать 20-минутные прогулки семь дней в неделю вместо того, чтобы пытаться быть перфекционистом. Расставьте приоритеты в своем расписании, избегайте многозадачности, анализируйте отношения, которые вызывают у вас стресс, создавайте разумные границы на работе», – рассказала психотерапевт.

Напомним, в августе 2018 года все полицейские польского города Камень-Поморский ушли на больничный из-за переутомления на работе.

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