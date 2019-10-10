Награжденный Путиным астронавт пообещал с гордостью носить орден Мужества

Удостоенный российского ордена Мужества американский астронавт Николас Хейг пообещал с гордостью носить эту награду.

«Для меня большая честь получить российский орден Мужества. Я понял, что мужество перед лицом бедствия определяется тем, как вы на него реагируете», – передает ТАСС слова астронавта.

«Я лично стал свидетелем настоящего мужества и подлинного лидерства со стороны своего командира Алексея Овчинина, нашей международной команды инструкторов и операторов, а также поисково-спасательных служб, которые вернули нас домой к нашим близким», – добавил Хейг, находившийся вместе с Овчининым на борту потерпевшей аварию в октябре 2018 года ракеты-носителя «Союз-ФГ».

«В их честь я буду носить эту медаль с чувством гордости», – подчеркнул астронавт.

Во вторник президент России Владимир Путин подписал указ о награждении американского астронавта Ника Хейга «за мужество и высокий профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с повышенным риском для жизни при возникновении нештатной ситуации на космодроме Байконур».

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