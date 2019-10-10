Запущенные с Байконура коммерческие спутники выведены на целевую орбиту

Европейский коммерческий спутник Eutelsat-5WB и американский MEV-1, запущенные на ракете «Протон-М» с космодрома Байконур, успешно отделились от разгонного блока «Бриз-М» и выведены на целевые орбиты, сообщили в International Launch Services.

«Отделение Eutelsat 5 West B подтверждено. Отделение Mission Extension Vehicle-1 подтверждено. Миссия завершилась успехом!» – передает ТАСС сообщение компании ILS.

Общая продолжительность выведения спутников на целевые орбиты – от старта до отделения – составила рекордные 15 часов 54 минуты.

В Роскосмосе пояснили, что длительное выведение аппаратов на целевые орбиты связано с их орбитами. Предыдущий рекорд принадлежал аппарату «ЭкзоМарс», который был запущен в марте 2016 года с помощью ракеты «Протон-М». Тогда разгонный блок «Бриз-М» выводил межпланетную станцию на траекторию полета к Марсу около 11 часов.

Накануне ракета-носитель тяжелого класса «Протон-М» с европейским телекоммуникационным спутником Eutelsat 5 West B и американским технологическим аппаратом Mission Extension Vehicle-1 на борту стартовала с космодрома Байконур.

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