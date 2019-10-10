В четверг синоптики пообещали москвичам холодную пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в четверг утром в столице будет 7 градуса выше ноля. К обеду воздух прогреется до 8 градусов тепла. На протяжении всего дня ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется южный, юго-западный, силой 2-3 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.