Эрдоган заявил о праве Турции на «преследование террористов» в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция имеет право «преследовать террористов» на территории Сирии на основании соглашения, подписанного Анкарой и Дамаском в 1998 году в турецком городе Адана.

По словам Эрдогана, «Турция находится в Сирии на основании соглашения [подписанного между Анкарой и Дамаском] в Адане», передает ТАСС.

«Согласно этому договору, если режим (так Эрдоган именует сирийские власти во главе с президентом Сирии Башаром Асадом – прим. ВЗГЛЯД) не принимает меры против Рабочей партии Курдистана, то наши военные имеют право преследовать террористов [на территории Сирии]», – сказал турецкий лидер в интервью изданию Yeni Safak («Новый рассвет»).

«Что же касается использования воздушного пространства над Сирией, то оно не принадлежит США. Это международное пространство, это сирийское воздушное пространство. Раз оно не принадлежит США, то вопрос о его использовании также решается режимом [Дамаском]. Они [США] находятся там [в Сирии] не по приглашению режима», – заявил президент Турции.

Эрдоган также прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа, который пригрозил «разрушить турецкую экономику», если Анкара начнет уничтожать в Сирии курдов.

«Я рассматриваю эти слова в качестве заявлений, которые делаются для того, чтобы предотвратить напряжение в определенных кругах. В настоящий момент тот факт, что оттуда [с сирийских территорий, где Турция проводит операцию] выводятся [американские] войска, демонстрирует истинные намерения [США]. Они нам заявляли, что не будут выступать против Турции», – сообщил турецкий лидер.

Накануне президент Турции Реджеп Эрдоган официально объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии. После этого города Рас-эль-Айн и Эт-Телль-эль-Абьяд, а также дамба Мансура в провинции Эль-Хасаке подверглись авиаударам турецких военных.

По последним данным, ВС Турции нанесли удары по 181 объекту в Сирии, в результате которых погибли мирные жители.

Вслед за этим ВС Турции вторглись на территорию Сирии в трех точках границы.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал вторжение Турции в Сирию, пообещав «разрушить» турецкую экономику за нападение на сирийских курдов.

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