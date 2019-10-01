Эквадор решил выйти из ОПЕК

Министерство ресурсов Эквадора заявило о планах выйти из ОПЕК с января 2020 года.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

Напомним, в начале этого года ОПЕК покинул один из старейших членов организации – Катар. Газета ВЗГЛЯД писала об этой ситуации.