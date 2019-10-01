Юристам без диплома запретили представлять интересы сторон в суде

С 1 октября 2019 года в силу вступили законы, принятые в рамках судебной реформы. Согласно одному из них, представителями в судах теперь смогут выступать только граждане с удостоверением адвоката или дипломом юриста.

Согласно нововведениям, представлять интересы сторон в гражданских и арбитражных делах могут только адвокаты, граждане с высшим юридическим образованием или ученой степенью, однако это не касается дел, рассматриваемых районными судами или мировыми судьями, сообщает РБК.

«Специалисты без юридического образования по-прежнему смогут участвовать в делах, изучать фактуру, но выступать в суде уже будут юристы», – пояснила партнер ФБК Legal Галина Акчурина.

По мнению юриста практики разрешения споров КПМГ в России и СНГ Дмитрия Фомина, данные изменения вызовут дополнительные трудности при рассмотрении корпоративных споров, так как раньше защищать интересы бизнеса в судах могли специалисты, например, с экономическим образованием.

Кроме того, управляющий партнер юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Рустам Курмаев предположил, что нововведение может привести к росту стоимости услуг адвокатов.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о планах создать заново один из самых важных и самых «народных» юридических кодексов – об административных правонарушениях (КоАП) – и разбиралась, что может быть подвергнуто пересмотру.