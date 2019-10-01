Посол Германии рассказал о вынесенных немцами уроках по отношению к России

Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр призвал не забывать итогов Второй мировой войны и бережно относиться к истории. Об этом он заявил в Институте всеобщей истории Российской академии наук на конференции «80-летие начала Второй мировой войны».

«Важно сохранять память о неизмеримом горе, вызванном Второй мировой войной, а также о чудовищных жертвах, принесенных народами Советского Союза для победы. В то же время необходимо извлекать уроки из истории. Один из таких уроков для немцев – стремление не допустить когда-либо вновь по отношению к России безмолвия или враждебности», – сказал Андреас фон Гайр, передает ТАСС.

Он также отметил «ответственность Германии перед лицом истории и перед последующими поколениями». «Международная политика не должна определяться произволом и насилием, действовать когда-либо еще в обход интересов наших соседей недопустимо», – заявил Андреас фон Гайр.

Кроме того, посол призвал «стимулировать открытый, честный и конструктивный диалог по трудным вопросам актуальной повестки дня».

В связи с этим он напомнил о совместном трехтомном германо-российском учебнике по истории XVIII-XX вв., который был издан в рамках работы Российско-германской комиссии историков, и о соглашении о передаче и использовании данных советских военнопленных и интернированных, погибших в германском плену.

Напомним, соглашение о передаче данных в рамках проекта «Советские и немецкие военнопленные и интернированные» было подписано Российским государственным военным архивом и Федеральным архивом Германии в конце сентября.