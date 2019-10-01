Экс-сотрудник Yahoo признался во взломе аккаунтов пользователей

Бывший специалист по программному обеспечению в американской компании Yahoo Рейес Дэниэл Руис признался, что взломал около 6 тыс. аккаунтов пользователей сервиса, сообщает минюст США.

Руис признал в суде, что взламывал учетные записи в поисках личных материалов, прежде всего фото и видео сексуального характера, передает РИА «Новости».

«Его целью были учетные записи молодых женщин, в том числе его собственных друзей и коллег по работе», – говорится в пресс-релизе американского минюста.

Руис использовал полученные данные для входа в iCloud, Facebook, Gmail, DropBox и другие онлайн-страницы пользователей.

Он копировал чужие личные фото и видео и хранил их у себя дома. Когда в Yahoo заметили подозрительную активность, Руис уничтожил компьютер и жесткий диск, где содержалась вся информация.

Приговор мужчине будет вынесен на слушании 3 февраля 2020 года в калифорнийском городе Сан-Хосе. Ему грозит до пяти лет лишения свободы и штраф в размере 250 тыс. долларов.

Отмечается, что обвиняемый был освобожден под залог в 200 тыс. долларов.

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