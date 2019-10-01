По факту убийства полковника СК в Москве возбуждено дело

Раненный при нападении в Москве сотрудник СК умер в больнице, подтвердила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Возбуждено дело по статье «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

«Офицер Следственного комитета полковник юстиции Владислав Владимирович Капустин скончался в медицинском учреждении, не приходя в сознание, после совершенного на него нападения. Наш товарищ выполнял свои обязанности по организации приема граждан, когда получил смертельное ранение. Владислав Капустин был экстренно госпитализирован для проведения операции, но, к сожалению, его жизнь спасти не удалось», – цитирует РИА «Новости» Петренко.

Она сообщила, что по факту возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время в центральном аппарате Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, нанесший смертельное ранение сотруднику Следственного комитета России находится на учете в психоневрологическом диспансер.

Во вторник днем сотрудника центрального аппарата Следственного комитета России ударили ножом рядом с проходной ведомства в Москве. Знакомый с ситуацией источник сообщил, что раненый сотрудник СК имеет звание полковника.

Сообщалось, что нападение совершил 39-летний Сергей Григорьев, который ударил сотрудника СК ножом в спину и попытался сбежать, но был задержан. По данным СМИ, Григорьев неоднократно обращался в СК и несколько раз писал жалобы на следствие.

Сообщалось также, что нападавшему будет назначена психиатрическая экспертиза на предмет вменяемости.

Напомним, ранее в понедельник информированный источник сообщил, что нападение на сотрудника центрального аппарата Следственного комитета было совершено на глазах у пришедших на прием в СК людей, раненый находится в критическом состоянии. Позднее сообщалось, что он скончался.