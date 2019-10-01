В Екатеринбурге открыли новую станцию неотложной скорой помощи

В Академическом районе Екатеринбурга открылась новая станция неотложной скорой помощи, для учреждения закуплены мебель и оборудование.

На улице Рябинина в Екатеринбурге открылась станция скорой медицинской помощи, передает «Уральский рабочий». Правительство Свердловской области купило у застройщика новое здание и передало в безвозмездную собственность медикам. Власти города закупили для учреждения мебель и оборудование. Такой опыт сотрудничества реализуется на территории Екатеринбурга впервые.

«Здесь есть все для комфортной работы медицинского персонала и приема пациентов. Подстанция оснащена прекрасными автомобилями, благодаря которым врачи смогут решать самые неотложные задачи, вовремя приходить на помощь и спасать жизни людей. Я поздравляю всех с этим прекрасным событием», – сказал исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Орлов.

В управлении здравоохранения города уточнили, что теперь экстренную и неотложную помощь жителям Академического будут оказывать пять бригад скорой: три общепрофильных, одна педиатрическая и одна реанимационная. Это новые сформированные бригады из опытных сотрудников скорой помощи, состоящие из 61 медика и 39 водителей. В дальнейшем их количество должно увеличиться.

Отметим, что практически каждый год при поддержке региональных властей и администрации Екатеринбурга в рамках федерального проекта «Здравоохранение» обновляется парк машин, приобретается новое медицинское оборудование, внедряются новые современные системы коммуникации.