Брата президента Ирана осудили за коррупцию

В Иране вынесен приговор брату президента страны Хасану Ферейдуну за коррупцию, сообщил официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили.

«Хасан Ферейдун приговаривается к пяти годам тюрьмы», – сказал Исмаили, передает ТАСС со ссылкой на агентство FARS.

В июле бывшего мэра Тегерана, советника президента страны Хасана Роухани Мохаммада Али Наджафи приговорили к смертной казни за убийство супруги.

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