Участник штурма Рейхстага умер в Туле

Участник Великой Отечественной войны, штурмовавший Рейхстаг и написавший на его стене свою фамилию, Евгений Шалашников скончался в Туле, сообщили в региональном управлении МВД.

«1 октября на 95-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны и органов внутренних дел Евгений Тимофеевич Шалашников», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Шалашников в январе 1942 года был призван в Красную Армию рядовым 18-го запасного стрелкового полка. С марта по июнь 1942 года воевал на Брянском фронте, с июня по сентябрь 1942 года был радистом 75-й стрелковой дивизии 3-й армии Центрального фронта. В 1943 году служил радистом авиаполка 15-й Воздушной армии. С 1944 по 1945 год служил комсоргом стрелкового корпуса Белорусского фронта.

На Рейхстаге Шалашников оставил надпись: «туляк Шалашников».

Был награжден Орденом «Красной Звезды», двумя Орденами «Отечественной войны», медалями «За освобождение Варшавы», «За Взятие Берлина». В 2016 году Шалашников стал почетным гражданином города-героя Тулы.

Напомним, в декабре 2015 года ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, участник штурма Рейхстага Иван Лысенко скончался на 99-м году жизни в поселке Красная Гора Брянской области.