Фонд «Память поколений» оказал поддержку ветеранам Ростовской области

Благотворительный фонд «Память поколений» и известная телеведущая Юлия Барановская передали ветеранам Ростова-на-Дону и Ростовской области новейшее медицинское оборудование на общую сумму свыше 7 млн рублей. Как отметила пресс-секретарь фонда Анастасия Сальникова, такого рода поддержка оказывается уже в третий раз.

Церемония вручения новейшего медицинского оборудования прошла накануне в Ростове-на-Дону на территории госпиталя ветеранов войн.

«В основном это оборудование предназначено для проведения операций, но в том числе оно может использоваться для реабилитации пациентов и проведения исследований», – рассказала газете ВЗГЛЯД пресс-секретарь фонда «Память поколений» Анастасия Сальникова.

Кроме того, в распоряжение госпиталя поступил экспресс-анализатор для определения гликозилированного гемоглобина, микроальбумина и креатинина, по уровню которых можно диагностировать сахарный диабет, артериальную гипертензию и некоторые заболевания почек.

«До непосредственной церемонии вручения сертификатов была демонстрация полученного оборудования, и все желающие могли присутствовать при операции, – поделилась Сальникова. – Проводилась урологическая операция на удаление кист на почках ветерана боевых действий, которая прошла довольно быстро, поскольку новое оборудование позволяет сократить сроки операции, и самое главное – успешно».

На мероприятии также присутствовали заместитель министра здравоохранения Ростовской области, начальник ГБУ «Госпиталь ветеранов войн» Ростовской области Николай Будник и известная телеведущая Юлия Барановская.