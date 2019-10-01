В Кремле прокомментировали сообщения о тренинге сотрудника ЦРУ для ФБК

Москва и впредь будет предпринимать меры, чтобы оградить себя от проявлений вмешательства извне, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения о предполагаемой связи сотрудника ЦРУ с деятельностью Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

«До сих пор нам не было известно об этой информации, мы не знаем, насколько она достоверна. Любые проявления вмешательства во внутренние дела России являются категорически неприемлемыми. И, собственно, российская сторона всегда предпринимала необходимые меры и будет дальше предпринимать для того, чтобы оградить нас от подобных проявлений вмешательства», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Так он ответил на вопрос, стоит ли считать такие действия очередным вмешательством в дела России, если эта информация подтвердится.

На вопрос о том, готова ли Россия отражать подрывную работу иностранных спецслужб, Песков заявил: «Это постоянно происходит, вы знаете, об этом неоднократно говорилось, и, безусловно, это противодействие осуществляется на постоянной основе».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что глава службы безопасности посольства США в Москве Стивен Секстон, являющийся сотрудником ЦРУ, якобы вел этим летом тренинги в ФБК по организации массовых беспорядков.

Отметим, что в начале сентября председатель и старший республиканец комитета по иностранным делам Конгресса США Элиот Энгел от штата Нью-Йорк и Майл Маккол от штата Техас призвали главу Белого дома Дональда Трампа ввести санкции против российских властей за «нарушения прав человека» в ходе несанкционированных акций в Москве и Петербурге.

Сенатор Константин Косачев, комментируя газете ВЗГЛЯД призыв американских конгрессменов, заявил: «Вот так – голословно, через океан – вставать на позицию одной из сторон, значит только одно: оказать протестующим и оппозиции непосредственную политическую поддержку. А значит, вмешаться в наши внутренние дела».