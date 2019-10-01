Экс-чиновницу заподозрили в мошенничестве с подарками для ветеранов ВОВ

Экс-глава министерства соцполитики Красноярского края стала фигуранткой уголовного дела о мошенническом сговоре с подчиненными в хищении 2 млн рублей, выделенных из бюджета для подарков ветеранам Великой Отечественной войны.

По данным следствия, уголовное дело в отношении бывшего министра, чья фамилия не называется, возбуждено по статье «мошенничество» на основании материалов УФСБ региона.

«По предварительной версии следствия, в марте 2018 года подозреваемая и ряд подчиненных ей должностных лиц министерства социальной политики Красноярского края по предварительному сговору похитили бюджетные средства Красноярского края в сумме более 2 млн рублей, выделенные для приобретения подарков ветеранам ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. В ходе проверочных мероприятий бывший министр свою причастность к совершению преступления отрицала», – передает РИА «Новости» сообщение СК.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства совершенного преступления.

Напомним, в январе чиновники администрации поселка Разумное в Белгородской области извинились перед ветераном Великой Отечественной войны Лидии Новосельцевой, которой перед Новым годом вручили подарок, но сразу его забрали, потому что перепутали адрес.