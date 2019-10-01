МИД заявил о неизменности констант по Донбассу, независимо от ситуации с Волкером

Константы России по Донбассу остаются неизменными, независимо от того, останется на своем посту спецпредставитель США по Украине Курт Волкер или уйдет в отставку, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

«Нам хотелось бы надеяться, что все же в американской администрации осознают безальтернативность Минских соглашений и важность реализации шагов, которые давно назрели, а именно, отвод сил из двух населенных пунктов и документальное оформление «формулы Штайнмайера» (по Донбассу)», – сказал Рябков, отметив, что «без этого говорить о каком-то продвижении вперед не приходится».

По его словам, «независимо от того, останется ли в должности господин Волкер, подал ли он в отставку, будут ли какие-то перемены, – эти константы в нашей позиции сохранятся». Дипломат призвал администрацию США следовать здравому смыслу в этом вопросе.

Рябков также отметил, что у него нет точной информации об уходе Волкера с поста спецпредставителя США по Украине, передает РИА «Новости».

В конце сентября спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку после публикации текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Кроме того, Волкера уличили в коррупции при поставках комплексов «Джавелин» на Украину.

Сенаторы Алексей Пушков и Константин Косачев прокомментировали решение Волкера уйти в отставку. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал отставку Волкера «только началом».

Газета ВЗГЛЯД сообщала о том, каких отставок ждать в будущем и стоит ли Дональду Трампу опасаться досрочного прекращения полномочий.

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