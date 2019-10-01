США вовлекли Кубу в «визовую войну»

Администрация американского президента отказалась выдать въездную визу министру здравоохранения Кубы Хосе Анхелю Порталю Миранде, который планировал участвовать во встрече Панамериканской организации здравоохранения в Вашингтоне, сообщило кубинское посольство в США.

«Правительство Соединенных Штатов в очередной раз произвольно и необоснованно нарушает свои обязательства в качестве страны, принимающей международную организацию», – передает «Интерфакс» сообщение посольства, направленного участникам встречи о причинах отсутствия на ней кубинского министра.

Тем временем официальный представитель Госдепа Морган Ортагус заявила, что США вводят визовые ограничения для кубинских чиновников, связанных с зарубежными медицинскими программами Кубы.

«Получение выгоды от работы кубинских врачей было многолетней практикой Кастро и продолжается сегодня. Эти действия включают требования работать много часов без отдыха, мизерные зарплаты, небезопасное жилье и ограничение передвижений. Режим также удерживал паспорта некоторых врачей и следил за ними после работы», – передает РИА «Новости» заявление Ортагус.

По ее словам, власти Кубы якобы вынуждали некоторых кубинских врачей использовать здравоохранение как политический инструмент, предоставляя помощь в обмен на заявления о лояльности.

Ортагус также призвала другие страны, где действуют кубинские зарубежные медицинские программы, не допустить подобной эксплуатации труда медиков.

В июне 2017 года Трамп заявил об отмене «ошибочной» политики своего предшественника по нормализации отношений с Гаваной. В Белом доме отмечали, что США сохраняют введенное против Кубы эмбарго и выступают против призывов ООН и других международных организаций по его отмене.

Напомним, 19 сентября Ортагус сообщила, что Соединенные Штаты выдворяют двух сотрудников постоянного представительства Кубы при ООН в связи с тем, что они, по версии Вашингтона, причастны к «деятельности, наносящей вред национальной безопасности США».