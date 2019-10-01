Москвичей предупредили о дожде

Москвичей ожидают облачность с прояснениями, умеренный дождь, сообщают синоптики.

Днем в городе температура воздуха составит 15–17 градусов тепла. В ночь на среду она может опуститься до плюс 5 градусов, передает ТАСС.

Ветер южный, юго-западный, 5–10 м/с, местами с порывами до 12–17 м/с, в связи с чем на 1 октября объявлен желтый уровень опасности.

Атмосферное давление составит около 731 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах 12–17 градусов тепла. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до плюс 3 градусов.