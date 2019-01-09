В МОК не исключили проведения юношеской Олимпиады-2024 в России

Зимние юношеские Олимпийские игры 2024 года могут пройти в России, сообщил представитель Международного олимпийского комитета.

Кроме того, в проведении юношеских ОИ заинтересованы Болгария, Румыния и Испания. Также заявку может подать Китай, передает ТАСС со ссылкой на Insidethegames.

Пока не сообщается, в каких конкретно городах могут пройти соревнования.

Столица Игр определится в 2020 году.