Россиянка найдена мертвой в отеле на Пхукете

На острове Пхукет в Таиланде в своем номере найдена мертвая россиянка, сообщают местные СМИ.

Россиянка была найдена в номере одного из отелей, сообщила газета Phuket News, передает РИА «Новости».

Майор полиции Нивеч Санкаев рассказал, что тело лежащей на кровати женщины было обнаружено во вторник после восьми часов утра.

«Это россиянка в возрасте 31 года. Она приехала на Пхукет с дочерью и братом», – пояснил Санкаев.

По его словам, родственники умершей в тот же день покинули остров.

По тем же данным, на теле женщины не было никаких следов насилия или борьбы. В номере не было найдено никаких медицинских препаратов, причины смерти будут установлены после патологоанатомической экспертизы.

4 января мужчину и женщину из Санкт-Петербурга нашли мертвыми в арендованном доме в курортном городе Сиануквиль в Камбодже.