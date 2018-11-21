Иерарха РПЦ внесли в базу данных «Миротворца»

Замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерея Николая Балашова внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Балашова внесли в базу данных как «противника независимости украинского православия», передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ресурса.

Напомним, в декабре стало известно, что в базу данных «Миротворца» начали включать священников канонической УПЦ.

6 января константинопольский патриарх Варфоломей вручил митрополиту Епифанию (Думенко) томос об автокефалии так называемой Святейшей церкви Украины.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, чем обернется автокефалия для Украины.