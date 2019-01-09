Приставы объяснили задержание артистов шапито во время представления

Артистов передвижного цирка в Уфе задержали во время представления из-за невыполнения судебного решения о закрытии шапито в связи с нарушением правил пожарной безопасности, сообщил представитель УФССП Башкирии.

«Судебные приставы выполняли свою работу. Действительно, во время представления в помещение цирка вошли вооруженные судебные приставы и при зрителях заковали выступающих артистов в наручники, объяснили им причину задержания и вывели из зала», – цитирует РИА «Новости» представителя управления.

По данным управления, 19 декабря Октябрьский районный суд принял решение о временном приостановлении работы цирка. Однако заведение продолжало проводить шоу.

Он также рассказал, что на следующий день после задержания артисты снова собирались давать представление, но приставы оцепили шатер.

«Поводом для временного закрытия цирка стали многочисленные нарушения пожарной безопасности в шатре. В помещении есть только один выход, который служит путем эвакуации как для зрителей, так и для цирковых зверей. Если начнется пожар, трагедии в таких условиях не избежать», – рассказали в УФССП.

В управлении сказали, что в цирке не было пожарной сигнализации, а пол покрыт легковоспламеняющимся материалом.

«Запрет в соответствии с постановлением суда будет действовать до вынесения окончательного решения по делу в отношении цирка, до этого времени судебные приставы будут проводить проверки соблюдения наложенного запрета», – сказал он.

На странице шапито во «ВКонтакте» говорится, что цирк временно переехал в здание ВДНХ ЭКСПО на улице Менделеева, и 9 января состоится представление. В комментариях люди задают вопросы о том, когда вернут деньги за прерванное представление.

Инцидент произошел 4 января. Во время представления в цирке «Триумф» в Уфе судебные приставы ворвались в зал, надели на артистов наручники и вывели.